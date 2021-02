In Germania si teme la terza ondata, ma domani riaprono le scuole (Di domenica 21 febbraio 2021) Il duro lockdown è confermato fino al 7 marzo, ma nonostante crescono i timori per una terza ondata della pandemia da coronavirus in Germania, il Paese si appresta ad allentare le restrizioni imposte ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Il duro lockdown è confermato fino al 7 marzo, ma nonostante crescono i timori per unadella pandemia da coronavirus in, il Paese si appresta ad allentare le restrizioni imposte ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania teme In Germania si teme la terza ondata, ma domani riaprono le scuole Il duro lockdown è confermato fino al 7 marzo, ma nonostante crescono i timori per una terza ondata della pandemia da coronavirus in Germania, il Paese si appresta ad allentare le restrizioni imposte per contenere la diffusione dei contagi. Sono infatti 10 su 16 gli stati tedeschi che riapriranno domani le scuole. Il Robert Koch ...

