In Europa si discute se uscire da un accordo internazionale sull'energia

Dal Trattato sulla Carta dell'Energia, firmato nel 1994 per incentivare gli investimenti, ma su cui oggi ci sono parecchi dubbi

Ultime Notizie dalla rete : Europa discute Vino e diffusione tumori: l'Europa "pasticcia" una storia ricorrente, ma non ha mai convinto. Medici e scienziati non vedono relazioni tra il consumo di vino e la diffusione del cancro. Da settimane in tutta Europa si discute, invece, intorno alla black list cancerogena concepita dalla Commissione europea. Un elenco di alimenti di cui fare a meno in quanto favoriscono tumori e neoplasie. La list comprende ...

Palermo ricorda la strage fascista di Addis Abeba: le iniziative ...insidiose del capitalismo che proseguono lo sfruttamento dei paesi africani da parte dell'Europa. ...tema e affisso uno striscione con una frase di Buenaventura Durruti " "Col fascismo non si discute, ...

Vino e diffusione tumori: l’Europa «pasticcia» Proteste dei produttori contro una decisione Ue che ritiene il vino cancerogeno. Serve invece un provvedimento sulla etichettatura obbligatoria con l'elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutri ...

