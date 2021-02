«In Commissione a Bruxelles promuovo identità e cultura europea» (Di domenica 21 febbraio 2021) A Bergamo Hinano Spreafico ha lasciato la famiglia, un po’ come tutti coloro che partono dalla loro terra per vivere e lavorare all’estero. Lei però l’Italia continua ad osservarla da vicino, seppure da 17 anni vive a Bruxelles, seguendo i progetti di ricerca nel campo delle Scienze sociali e umanistiche finanziati dall’Unione europea. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 21 febbraio 2021) A Bergamo Hinano Spreafico ha lasciato la famiglia, un po’ come tutti coloro che partono dalla loro terra per vivere e lavorare all’estero. Lei però l’Italia continua ad osservarla da vicino, seppure da 17 anni vive a, seguendo i progetti di ricerca nel campo delle Scienze sociali e umanistiche finanziati dall’Unione

AvinoLoredana : RT @giuslit: #draghi ha spiegato cosa c’è da aggiungere/migliorare nel #PNRR di Conte. Non ha però parlato di ciò che invece non c’è, ma la… - yellowbeppe : RT @giuslit: #draghi ha spiegato cosa c’è da aggiungere/migliorare nel #PNRR di Conte. Non ha però parlato di ciò che invece non c’è, ma la… - Serafin35214639 : RT @giuslit: #draghi ha spiegato cosa c’è da aggiungere/migliorare nel #PNRR di Conte. Non ha però parlato di ciò che invece non c’è, ma la… - TommyBrain : RT @giuslit: #draghi ha spiegato cosa c’è da aggiungere/migliorare nel #PNRR di Conte. Non ha però parlato di ciò che invece non c’è, ma la… - IacobellisT : RT @giuslit: #draghi ha spiegato cosa c’è da aggiungere/migliorare nel #PNRR di Conte. Non ha però parlato di ciò che invece non c’è, ma la… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Bruxelles Intervista al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli L'Europa che verrà ... è stato reso possibile grazie al pragmatismo dimostrato dalla Commissione europea nell'attivare la ... Una lezione dalla crisi? Che l'Europa non sono solo le istituzioni di Bruxelles, ma che governi, ...

Ecco come Francia e Germania si sono svenate per aiutare Air France - Klm e Lufthansa Il gruppo e rispettivi Governi hanno già avviato i colloqui con Bruxelles, ma si teme che la Commissione possa mettere dei paletti. GLI AIUTI DI STATO A LUFTHANSA Paletti che la Commissione ha posto, ...

«In Commissione a Bruxelles promuovo identità e cultura europea» L'Eco di Bergamo Anche l'Italia in rete europea test clinici contro varianti BRUXELLES - L'Italia fa parte del "Vaccelerate", il network di sedici Paesi Ue e cinque non Ue cui Israele e Svizzera, per i test clinici sui vaccini anti-Covid. Vaccelerate è stato lanciato oggi come ...

Vino e diffusione tumori: l’Europa «pasticcia» Proteste dei produttori contro una decisione Ue che ritiene il vino cancerogeno. Serve invece un provvedimento sulla etichettatura obbligatoria con l'elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutri ...

... è stato reso possibile grazie al pragmatismo dimostrato dallaeuropea nell'attivare la ... Una lezione dalla crisi? Che l'Europa non sono solo le istituzioni di, ma che governi, ...Il gruppo e rispettivi Governi hanno già avviato i colloqui con, ma si teme che lapossa mettere dei paletti. GLI AIUTI DI STATO A LUFTHANSA Paletti che laha posto, ...BRUXELLES - L'Italia fa parte del "Vaccelerate", il network di sedici Paesi Ue e cinque non Ue cui Israele e Svizzera, per i test clinici sui vaccini anti-Covid. Vaccelerate è stato lanciato oggi come ...Proteste dei produttori contro una decisione Ue che ritiene il vino cancerogeno. Serve invece un provvedimento sulla etichettatura obbligatoria con l'elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutri ...