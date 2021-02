In arrivo nuove misure anti-Covid. Il blocco degli spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni. Speranza: “Con le varianti restrizioni indispensabili” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Purtroppo con le varianti in circolazione continuare con le restrizioni è indispensabile”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del vertice di questa sera tra Governo e regioni. “Domani, al Consiglio dei ministri, porterò il documento inviatomi dalle regioni all’attenzione del governo” ha detto, invece, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Una delle misure che sembra ormai certa è la proroga di ulteriori 30 giorni del divieto di mobilità tra regioni, che scade il 25 febbraio. Nel nuovo decreto che il governo approverà domani potrebbero essere compresi, inoltre, limiti anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti e cioè la regola che, per ora valida fino al 5 marzo, consente di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) “Purtroppo con le variin circolazione continuare con leè indispensabile”. E’ quanto ha detto il ministro della Salute, Roberto, nel corso del vertice di questa sera tra Governo e. “Domani, al Consiglio dei ministri, porterò il documento inviatomi dalleall’attenzione del governo” ha detto, invece, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Una delleche sembra ormai certa è la proroga di ulteriori 30del divieto di mobilità tra, che scade il 25 febbraio. Nel nuovo decreto che il governo approverà domani potrebbero essere compresi, inoltre, limiti anche la possibilità di fare visita ad amici e parenti e cioè la regola che, per ora valida fino al 5 marzo, consente di ...

