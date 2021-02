Ilaria D' Amico | lacrime in diretta tv | il motivo è drammatico

(Di domenica 21 febbraio 2021) MILANO - " Non riesco a parlare molto di Katia, di mia sorella. Ho una commozione che arriva subito, arriva un'emozione che mi spezza il respiro. Sono grata a questa scelta, di aver più tempo da ...

Visibilmente commossa,D', nota giornalista e compagna del portiere della Juventus Gianluigi Buffon, racconta la prematura scomparsa della sorella negli studi televisivi di Verissimo. " ...D', ex giornalista sportiva e compagna del noto portiere Gianluigi Buffon, si racconta a Verissimo, in una lunga intervista che riportiamo di seguito. Parla del grave lutto che ha colpito ...MILANO - "Non riesco a parlare molto di Katia, di mia sorella. Ho una commozione che arriva subito, arriva un'emozione che mi spezza il respiro. Sono grata a questa scelta, di ave ...Ilaria D'Amico ha parlato del suo addio al mondo del calcio: 'Anche a Mediaset ho condotto il mio primo reality sul mondo del calcio'.