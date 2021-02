Il virus in Italia: il 21 febbraio 2020 iniziava l’incubo del Covid. I titoli dei giornali dello scorso anno (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 21 febbraio 2020 iniziava l’incubo del Covid in Italia. I titoli dei principali quotidiani Italiani in edicola il 22 febbraio 2020. Il 21 febbraio del 2020 iniziava l’incubo del Covid in Italia. È passato un anno da quando la pandemia ha fatto irruzione nel nostro paese, nelle nostre vite, nei nostri rapporti umani e personali. A distanza di un anno si continua a morire e siamo ancora costretti a fare i conti con le restrizioni per evitare la diffusione del coronavirus. Certo, la scienza ha fatto passi in avanti inimmaginabili arrivando alla produzione e alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021) Il 21delin. Idei principali quotidianini in edicola il 22. Il 21deldelin. È passato unda quando la pandemia ha fatto irruzione nel nostro paese, nelle nostre vite, nei nostri rapporti umani e personali. A distanza di unsi continua a morire e siamo ancora costretti a fare i conti con le restrizioni per evitare la diffusione del corona. Certo, la scienza ha fatto passi in avanti inimmaginabili arrivando alla produzione e alla ...

fanpage : Quei 15 giorni che potevano cambiare la storia. Ad un anno esatto dal 'paziente 1', come il virus è riuscito a gira… - repubblica : ?? Covid: a Napoli identificata nuova variante del virus finora mai trovata in Italia - LaStampa : Nell’arco di tre, massimo quattro settimane il virus in Italia parlerà quasi esclusivamente inglese e questo, si tr… - kiki_la_bulla : @emmecola @giorgiogilestro Grazie, tread chiaro e significativo. Il virus quindi non solo muta ma evolve rapidament… - MaeyCat : RT @GiovaQuez: Regioni divise su ipotesi di 2-3 settimane con tutta Italia in arancione. Lunedì mattina Cdm per esaminare un Dl con nuove m… -