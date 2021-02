Il triangolo con Usa e Russia può rilanciare l’Italia sui vaccini

Leggi su it.insideover

(Di domenica 21 febbraio 2021) Nella partita globale per icontro il Covid-19 il presidio delle catene logistiche e delle filiere produttive si sta rivelando una sfida chiave per determinare la capacità di una nazione di procedere speditamente sull’immunizzazione della popolazione. Lo sanno bene Regno Unito e Israele, che sul pronto accaparramento di quote notevoli dihanno costruito le InsideOver.