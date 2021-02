Il tifo, dalla sporcizia nel Medioevo alla carestia nella guerra civile russa (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tifo è stato certamente, per la frequenza delle sue epidemie, uno dei flagelli più gravi dei secoli passati, nonostante fosse molto meno letale della peste. Le ricorrenti epidemie nel Medioevo furono spesso associate a gente affollata nel sudiciume, al freddo, in povertà; a rifugiati, prigioni e fame; a guerre e carestia; ma di quale patologia si trattò in realtà? Prevalentemente a causa delle carenti tecniche metodologiche e di indagine, era impossibile stabilirne l’eziologia. Oggi ne possiamo distinguere almeno tre varietà, che qui di seguito brevemente delineeremo, e che sicuramente si avvicendarono o si sovrapposero. La febbre tifoide è una malattia batterica sistemica. Dopo un’incubazione da 3 giorni a 3 mesi (generalmente 1-3 settimane), insorgono febbre elevata, cefalea, malessere generale, inappetenza, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilè stato certamente, per la frequenza delle sue epidemie, uno dei flagelli più gravi dei secoli passati, nonostante fosse molto meno letale della peste. Le ricorrenti epidemie nelfurono spesso associate a gente affollata nel sudiciume, al freddo, in povertà; a rifugiati, prigioni e fame; a guerre e; ma di quale patologia si trattò in realtà? Prevalentemente a causa delle carenti tecniche metodologiche e di indagine, era impossibile stabilirne l’eziologia. Oggi ne possiamo distinguere almeno tre varietà, che qui di seguito brevemente delineeremo, e che sicuramente si avvicendarono o si sovrapposero. La febbreide è una malattia batterica sistemica. Dopo un’incubazione da 3 giorni a 3 mesi (generalmente 1-3 settimane), insorgono febbre elevata, cefalea, malessere generale, inappetenza, ...

