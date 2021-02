Il tennista Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open (Di domenica 21 febbraio 2021) Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam. Djokovic ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev (7-5; 6-2; 6-2). Per Leggi su ilpost (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilserbohaglidi Melbourne, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam.ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev (7-5; 6-2; 6-2). Per

Ultime Notizie dalla rete : tennista Novak DIRETTA/ Djokovic Medvedev (7 - 5 6 - 2) video streaming tv: allungo netto di Nole! ...tennista più vincente di tutti i tempi grazie agli otto titoli conquistati nel 2008 (suo primo Slam in carriera), 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 e 2020. Nelle ultime dieci edizioni dunque Novak ...

Australian Open 2021 oggi: Medvedev batte Tsitsipas. Finale contro Djokovic Affronterà nell'ultimo atto Novak Djokovic . La cronaca del match Medvedev si prende il primo break ... Il secondo set vede il tennista russo dilagare . Il rovescio inizia ad essere il punto debole di ...

Il tennista Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open Il Post Il tennista Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open Il tennista serbo Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di Melbourne, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il Grande Slam. Djokovic ha battuto in tre set il ...

Australian Open 2021: programma e LIVE risultati domenica 21 febbraio Novak Djokovic sta interrompendo la fiaba russa ... In scioltezza anche il secondo parziale (6-3). Il tennista ligure si porta in vantaggio anche nel terzo e chiude con un perentorio 6-4.

