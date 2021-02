Il simbolo che non passa mai di moda (Di domenica 21 febbraio 2021) Era il 21 febbraio 1958 quando il disegnatore e pacifista britannico Gerald Holtom creava il simbolo della pace, nato come segno di protesta contro le armi nucleari. Il logo, a forma di cerchio tagliato da tre linee, altro non è che la fusione di due lettere dell’alfabeto semaforico, utilizzato nelle segnalazioni nautiche tra i marinai per comunicare tra loro. Le lettere sono la N e la D, a voler appunto indicare Nuclear Disarmament. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) Era il 21 febbraio 1958 quando il disegnatore e pacifista britannico Gerald Holtom creava il simbolo della pace, nato come segno di protesta contro le armi nucleari. Il logo, a forma di cerchio tagliato da tre linee, altro non è che la fusione di due lettere dell’alfabeto semaforico, utilizzato nelle segnalazioni nautiche tra i marinai per comunicare tra loro. Le lettere sono la N e la D, a voler appunto indicare Nuclear Disarmament.

Ultime Notizie dalla rete : simbolo che Italiani paurosi e sottomessi: grazie al traditore Manzoni Lucia per me è una cretina, una donnetta: è il simbolo della donnetta. E Renzo è un deficiente. E' uno che dice frasi come: "Ho imparato a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non parlare mai con ...

Addio a Mauro Bellugi, eroe del calcio romantico anni '70 Un giocatore ma soprattutto un personaggio antico e sempre attuale, simbolo di quel calcio romantico e con uno sguardo al futuro degli anni '70. Stopper: basta il nome a definire un calcio che non c'...

Marotta: "Bellugi simbolo di un calcio romantico che non c'è più" Corriere dello Sport.it Etichette energetiche, addio ai "Troppe classi e troppo caotiche". L’Unione europea: dal 1° marzo rimarrà solo la scala dal verde al rosso (A-G) ...

Dibba: "Il vero 5S sono io, ma niente correnti" Le espulsioni lacerano il Movimento che pensa a riorganizzarsi. Grillo e Casaleggio sempre più lontani. Senza accordo guerra sul simbolo ...

