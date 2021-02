Il Segreto | anticipazioni spagnole | il mistero di Emilia

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il personaggio diUlloa rivestirà un ruolo chiave nel corso delle ultime puntate de Ile intorno alla sua figura ruoterà un'intrigante storyline. Ledella soap opera iberica, infatti, sottolineano che presto Marcela scoprirà qualcosa circa la suocera che la metterà fortemente in allarme e che dovrà necessariamente condividere con Matias. Fin dal suo rientro a Puente Viejo per sincerarsi delle condizioni del padre Raimundo, la donna è apparsa sfuggente circa la sua partenza improvvisa e inaspettata e ha risposto evasivamente alla domande del figlio e della nuora sulla famiglia Castaneda a Cuba dove ha detto di aver lasciato Alfonso, Maria, Gonzalo, i bambini, Prado e Rosario. Gli spoiler annunciano che Marcela casualmente verrà a sapere cheha mentito in ...