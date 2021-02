Il ritorno di Generazione Identitaria, il gruppo di ultra-destra che perseguita le Ong. Oggi il raduno a Parigi (Di domenica 21 febbraio 2021) «Sono Thaïs di Generazione Identitaria. È possibile che il nostro movimento non esisterà più nel giro di dieci giorni. Venerdì abbiamo ricevuto una lettera dal Ministero degli Interni della Francia in cui ci notifica dell’avviamento di un processo di dissoluzione. Siccome non intendiamo piegarci a queste intimidazioni con il supporto di molti di voi stiamo organizzando un grande evento: una manifestazione in grande stile avrà luogo domenica prossima a Parigi». Ad annunciare la manifestazione di Oggi nella capitale francese è una ragazza bionda con gli occhi azzurri e dai lineamenti dolci. È il volto gentile del movimento di estrema destra che il governo francese ha deciso di sciogliere, come ha annunciato con un tweet il ministro dell’Interno Darmanin il 13 febbraio. Ma ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) «Sono Thaïs di. È possibile che il nostro movimento non esisterà più nel giro di dieci giorni. Venerdì abbiamo ricevuto una lettera dal Ministero degli Interni della Francia in cui ci notifica dell’avviamento di un processo di dissoluzione. Siccome non intendiamo piegarci a queste intimidazioni con il supporto di molti di voi stiamo organizzando un grande evento: una manifestazione in grande stile avrà luogo domenica prossima a». Ad annunciare la manifestazione dinella capitale francese è una ragazza bionda con gli occhi azzurri e dai lineamenti dolci. È il volto gentile del movimento di estremache il governo francese ha deciso di sciogliere, come ha annunciato con un tweet il ministro dell’Interno Darmanin il 13 febbraio. Ma ...

