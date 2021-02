Il ricordo di Chrissy Teigen per baby Jack | il bambino perduto | e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 21 febbraio 2021) «Oggi saresti dovuto nascere. Ti ameremo per sempre». Nel giorno in cui era stato previsto il parto, Chrissy Teigen ha ricordato il suo baby Jack, con un post su Instagram in cui mostra alcuni braccialetti con i nomi dei suoi figli: Luna Simone, 4, Miles Theodore, 2, e il piccolo Jack. Quest’ultimo morto in seguito ad un aborto spontaneo alla ventesima settimana di gestazione.

