Il “Rapporto” del nuovo ministro Bianchi e le ambiziose, allettanti, ardue prospettive di una vera democrazia scolastica. Lettera (Di domenica 21 febbraio 2021) Inviata da Giuseppe Bruno ex Dirigente Scolastico - Basta seguire la Costituzione come “riferimento” per avere un programma valido e coerente per la scuola Italiana e cioè mirare a realizzare “…una scuola italiana aperta, coesa e inclusiva, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 febbraio 2021) Inviata da Giuseppe Bruno ex Dirigente Scolastico - Basta seguire la Costituzione come “riferimento” per avere un programma valido e coerente per la scuola Italiana e cioè mirare a realizzare “…una scuola italiana aperta, coesa e inclusiva, in quanto luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità: L'articolo .

orizzontescuola : Il “Rapporto” del nuovo ministro Bianchi e le ambiziose, allettanti, ardue prospettive di una vera democrazia scola… - PazzeskaN : @la_portineria 1) Zelletta e Stefania hanno legato ad ottobre! 2) Non me ne frega un cazzo del rapporto che ha con Tommaso! - FuocoCinaIT : Il mercato dei circuiti elettronici integrati in Cina, il più grande al mondo, ha registrato una solida crescita ne… - lori689 : @TrueLov68369279 è impegnato nella sua missione che finalmente ha raggiunto, avere Tommy come suo amico! Invidioso… - xenonian1 : RT @francescatotolo: Domani su @IlPrimatoN, la mia analisi del sondaggio dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali, ovviamente “equivocato… -