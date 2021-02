Il professore matto | trama | cast e streaming del film

(Di domenica 21 febbraio 2021) Questa sera, 21 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Ilcommedia del 1996, diretto da Tom Shadyac e interpretato da Eddie Murphy. Si tratta di un remake de Le folli notti del dottor Jerryll (1963), diretto ed interpretato da Jerry Lewis nella parte del protagonista, Julius Kelp, un goffo e trasandato ricercatore universitario. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.Al Wellman College, migliaia di criceti hanno invaso il campus dopo essere stati accidentalmente rilasciati da Sherman Klump, unmorbosamente obeso e di buon cuore. Nel frattempo, Sherman ha creato una formula sperimentale che ricostruisce il DNA di una persona obesa in un modo da consentire loro di perdere peso più facilmente. Dopo la sua conferenza, Sherman incontra e si ...

Il professore matto: Eddie Murphy nel remake della commedia con Jerry Lewis. Un professore obeso sperimenta su di se' un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili. Sky Cinema dalle 21.15 propone Il professore matto. Il professor Sherman Klump è considerato da tutti il migliore del campus. Il suo unico problema è l'esagerata obesità. Per risolvere la questione