Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22 febbraio: il ricatto del Mantovano

Ludovica Brancia di Montalto passerà un momento davvero difficile. Le anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alla puntata in onda domani 22 febbraio, rivelano che la ragazza verrà nuovamente ricattata dal Mantovano proprio quando credeva di essersi liberata del terribile uomo. La giovane, disperata cercherà il conforto di Marcello che vive la sua stessa situazione. Nel frattempo, Marta potrebbe presto venire a conoscenza della verità su Federico. Il giovane, infatti, avrà il desiderio di rivelarle di essere suo fratello, ma Adelaide non sarà affatto d'accordo con lui e penserà ad una contromossa per evitare che lo faccia. Poco dopo, Gabriella e Cosimo ritorneranno a Milano e si stabiliranno a Villa Bergamini. Intanto, Dora non sentendosi all'altezza del ruolo di ...

