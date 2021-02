Il ministro della Sanità: 'Nel Regno Unito calano i contagi da variante brasiliana e sudafricana' (Di domenica 21 febbraio 2021) I dati stanno dando ragione alla Gran Bretagna: i contagi generali e le morti sono in calo anche grazie a una vaccinazione che procede spedita, tanto da poter annunciare caute riaperture già dalla ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) I dati stanno dando ragione alla Gran Bretagna: igenerali e le morti sono in calo anche grazie a una vaccinazione che procede spedita, tanto da poter annunciare caute riaperture già dalla ...

Covid Gb, "calano contagi variante Sudafrica e Brasile"

Sono in calo, nel Regno Unito, i casi della variante sudafricana e brasiliana del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro britannico della Sanità Matt Hancock

Garavaglia: "Turismo riparte con vaccino a tutti" ...più in termini di industria del turismo e non solo legato ad un settore quello della cultura che è fondamentale. il turismo non è solo quello e sul quale collaboriamo ottimamente con il ministro ...

Argentina, «licenziato» il ministro della Salute che passava i vaccini a Vip e amici

Covid, stop alla vendita delle mascherine U-Mask come dispositivo medico

Il ministero della Saluta evidenzia i "potenziali rischi per la salute". La decisione perché le mascherine erano state certificate da un laboratorio privo di autorizzazione ...

La pandemia incalza: la media della settimana balza sopra i 12 mila contagi giornalieri L'analisi aggiornata del Centro Studi Lavoro & Welfare, il cui Presidente, Cesare Damiano, avvisa: “Il Report curato da Piero Pessa mette in avidenza un andamento poco rassicurante della pandemia. Un ...

