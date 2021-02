Il gol di Lautaro: l’argentino sblocca subito il derby Milan-Inter [VIDEO] (Di domenica 21 febbraio 2021) Inizio con il botto nel derby della 23esima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Inter in un fondamentale scontro per lo scudetto. Nell’ultimo turno si è materializzato il sorpasso in vetta della squadra di Antonio Conte. Il match si sblocca dopo appena 5 minuti, contropiede dell’Inter, Lukaku prova a trovare Lautaro ma l’Intervento di Kjaer sembra risolutivo, poi ancora il belga mette in area un cross perfetto che trova il colpo di testa dell’argentino. Inter in vantaggio e Milan chiamato subito alla reazione. in basso il VIDEO del gol. ? Lautaro Martínez 0-1! Assist by Lukaku! #MilanInter https://t.co/70uVmjJ9EJ — ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Inizio con il botto neldella 23esima giornata del campionato di Serie A, in campoin un fondamentale scontro per lo scudetto. Nell’ultimo turno si è materializzato il sorpasso in vetta della squadra di Antonio Conte. Il match sidopo appena 5 minuti, contropiede dell’, Lukaku prova a trovarema l’vento di Kjaer sembra risolutivo, poi ancora il belga mette in area un cross perfetto che trova il colpo di testa delin vantaggio echiamatoalla reazione. in basso ildel gol. ?Martínez 0-1! Assist by Lukaku! #https://t.co/70uVmjJ9EJ — ...

