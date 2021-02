Il film che immagina la fine dell’Ue. Parla il regista Squillacciotti: «Ho indagato la crisi d’identità europea» (Di domenica 21 febbraio 2021) Non c’è luogo forse più evocativo e simbolico per l’Unione europea della sala olandese che il 7 febbraio 1992 ospitò la firma del trattato di Maastricht e del testo costitutivo dell’Ue. Quarant’anni dopo, nel 2032, è la stessa sala a ospitare la fine definitiva dell’Unione attraverso l’incontro di Tre Paesi, gli unici tre Paesi rimasti, in quella che appare come una terapia di gruppo. Con il film What has left since we have left, il regista e artista italiano Giulio Squillacciotti inquadra, ma senza la pretesa di spiegarla, la crisi d’identità europea. Nel film i tre personaggi, due donne e un uomo, vengono aiutati da una interprete a sviscerare i loro sentimenti e i loro problemi personali che nel corso dei monologhi ... Leggi su open.online (Di domenica 21 febbraio 2021) Non c’è luogo forse più evocativo e simbolico per l’Unionedella sala olandese che il 7 febbraio 1992 ospitò la firma del trattato di Maastricht e del testo costitutivo. Quarant’anni dopo, nel 2032, è la stessa sala a ospitare ladefinitiva dell’Unione attraverso l’incontro di Tre Paesi, gli unici tre Paesi rimasti, in quella che appare come una terapia di gruppo. Con ilWhat has left since we have left, ile artista italiano Giulioinquadra, ma senza la pretesa di spiegarla, la. Neli tre personaggi, due donne e un uomo, vengono aiutati da una interprete a sviscerare i loro sentimenti e i loro problemi personali che nel corso dei monologhi ...

Ultime Notizie dalla rete : film che Edgar Wright riportertà al cinema The Running Man, L'uomo in fuga di Stephen King Protagonista è Ben Richards, che ha un disperato bisogno di soldi per curare la figlia Cathy, ... La nuova versione non sarà un remake del film precedente ma un più fedele adattamento del romanzo. ...

Independence day: rigenerazione/ Video, su Italia 1 il film di Roland Emmerich Independence day: rigenerazione andrà in onda su Italia 1 oggi, domenica 21 febbraio, alle ore 21.20 . Film di fantascienza e azione uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 sia in 2D che in 3D; distribuito dalla 20th Century Fox e diretto dal regista Roland Emmerich. Tra gli interpreti principali: ...

Ascoli: casting per il film con Scamarcio e Porcaroli. L'identikit delle comparse il Resto del Carlino I Fantastici 4, Jennifer Lawrence sarà la Donna Invisibile in un nuovo reboot? I Fantastici 4, Jennifer Lawrence è la nuova Donna Invisibile nel nuovo film sui supereroi Marvel? Cosa sappiamo ...

Jonathan Bazzi: «Le parole per dirlo» Con il suo primo romanzo ha cambiato il nostro immaginario su che cosa significhi crescere e vivere ai margini. Grazie al suo sguardo che non è mai rivolto indietro ...

