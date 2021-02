Il dramma di Maria Teresa Ruta: “Per anni non sono riuscita a farmi sfiorare. Ho subito uno stupro” (Di domenica 21 febbraio 2021) “A 19 anni ho subito uno stupro. L’aggressione iniziò come un’aggressione per furto. Era il pomeriggio di Ferragosto, non c’era nessuno. Ho reagito, questo li ha incattiviti e mi hanno spinto in un portone. Mi sono ritrovata seminuda, svenuta. Ho sbagliato a non denunciare e a non dirlo ai miei genitori”: con queste dolorose parole Maria Teresa Ruta racconta della violenza subita da ragazza e lo fa Verissimo. “Mi sono tenuta questo dolore dentro, da sola non ce la si fa – ha detto a Silvia Toffanin – Avevo l’idea di arrivare vergine al matrimonio. Dopo l’attacco, non sono riuscita più a farmi sfiorare. Quando ho conosciuto Amedeo Goria lui mi ha capita e ha aspettato i miei tempi. Mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) “A 19houno. L’aggressione iniziò come un’aggressione per furto. Era il pomeriggio di Ferragosto, non c’era nessuno. Ho reagito, questo li ha incattiviti e mi hanno spinto in un portone. Miritrovata seminuda, svenuta. Ho sbagliato a non denunciare e a non dirlo ai miei genitori”: con queste dolorose paroleracconta della violenza subita da ragazza e lo fa Verissimo. “Mitenuta questo dolore dentro, da sola non ce la si fa – ha detto a Silvia Toffanin – Avevo l’idea di arrivare vergine al matrimonio. Dopo l’attacco, nonpiù a. Quando ho conosciuto Amedeo Goria lui mi ha capita e ha aspettato i miei tempi. Mi ...

