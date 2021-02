Il derby fuori San Siro | attimi di tensione tra le tifoserie

(Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti diad un’ora e mezza dalquando ledi Milan e Inter, presenti a migliaia a San, sono quasi entrate in contatto. Dopo il passaggio del pullman rossonero davanti al gate 14, centinaia di supporters del Milan si sono diretti verso l’ingresso del parcheggio dello stadio nei pressi del raduno L'articolo

Alta tensione, anzi altissima. Prima delle tifoserie di Milan e Inter, presenti a migliaia a San Siro, sono quasi entrate in contatto. Dopo il passaggio del pullman rossonero davanti al gate 14, centinaia di supporters del Milan si ...... salutati dal coro 'Uccideteli! Uccideteli!' Niente distanziamento e poche mascherine: i tifosi di Milan e Inter si accalcanodallo stadio per ilCori, bandiere, petardi e fumogeni: circa ...Numerosi tifosi, si sono radunati all'esterno di San Siro a ridosso del derby tra cori e bandiere: tensione in seguito all'intervento della polizia.Oltre 10 mila persone a sostenere le due squadre, distanziamento praticamente inesistente, violato il divieto di assembramento ...