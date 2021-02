Il Covid ha fatto più morti negli Stati Uniti che le guerre mondiali e del Vietnam messe insieme (Di domenica 21 febbraio 2021) Nei primi mesi della pandemia, un piano nazionale è stato affidato a chi era un negazionista del virus: le conseguenze sono state chiare e drammatiche e i numeri confermano il trend, che da qualche ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Nei primi mesi della pandemia, un piano nazionale è stato affidato a chi era un negazionista del virus: le conseguenze sono state chiare e drammatiche e i numeri confermano il trend, che da qualche ...

RaiNews : 'Noi abbiamo pensato, fino al covid, che la libertà fosse una proprietà individuale e assoluta. E invece ora dobbia… - fanpage : Quei 15 giorni che potevano cambiare la storia. Ad un anno esatto dal 'paziente 1', come il virus è riuscito a gira… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Febbraio: Covid, i Migliori già litigano. Crescono i no 5Stelle e Leu - francof61060455 : RT @gael99: “Nei giorni scorsi aveva fatto il vaccino anti Covid” - Larabafenice4 : RT @gael99: “Nei giorni scorsi aveva fatto il vaccino anti Covid” -