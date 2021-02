Il caso Patrick Zaki, tutto quello che sappiamo e tutto quello che sentiamo dire (Di domenica 21 febbraio 2021) quello che sentiamo dire e quello che sappiamo sono due insiemi diversi. Il caso Patrick Zaki lo dimostra: una vicenda giuridica ed umana spesso tende a diventare oggetto di narrazioni complottistiche e confuse. Specialmente grave quando si parla di un ragazzo. Di una vita umana. Facciamo quindi ordine, con l’aiuto di alcune fonti responsabili. Sia, ad esempio, benedetto il Post, tra i pochi hub di informazione a non cedere alle sirene del paywall e del clickbait. Chi è Patrick Zaki? Studente, giovane, ventotto anni. Laureando in Studi di Genere a Bologna. Ci riporta il Resto del Carlino Attivista per i diritti umani e collaboratore dell’associazione Eipr (Egyptian initiative for ... Leggi su bufale (Di domenica 21 febbraio 2021)chechesono due insiemi diversi. Illo dimostra: una vicenda giuridica ed umana spesso tende a diventare oggetto di narrazioni complottistiche e confuse. Specialmente grave quando si parla di un ragazzo. Di una vita umana. Facciamo quindi ordine, con l’aiuto di alcune fonti responsabili. Sia, ad esempio, benedetto il Post, tra i pochi hub di informazione a non cedere alle sirene del paywall e del clickbait. Chi è? Studente, giovane, ventotto anni. Laureando in Studi di Genere a Bologna. Ci riporta il Resto del Carlino Attivista per i diritti umani e collaboratore dell’associazione Eipr (Egyptian initiative for ...

