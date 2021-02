Il caso delle mascherine cinesi vendute come Ffp2 'Filtrano solo al 36%' (Di domenica 21 febbraio 2021) Continuano ad arrivare in Italia mascherine che non rispettano le norme di sicurezza. L'ultimo caso è quello delle mascherine Ffp2 importate dalla Cina con una capacità filtrante di appena il 36%, ... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Continuano ad arrivare in Italiache non rispettano le norme di sicurezza. L'ultimoè quelloimportate dalla Cina con una capacità filtrante di appena il 36%, ...

