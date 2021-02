Il Cantante Mascherato: la giuria ai ferri corti. La Balivo ai followers: «Grazie di avermi sostenuta quando Insinna mi interrompeva» (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2 - Caterina Balivo I concorrenti de Il Cantante Mascherato durante le prove si muovono negli studi con indosso una felpa nera che recita: non parlarmi. Beh, ormai manca soltanto una puntata, altrimenti avremmo suggerito a Milly Carlucci di fornirne una simile anche a qualche giudice, considerate le continue frizioni registrate in diretta, liquidate con sorrisini che non hanno convinto granchè e, infatti, riemerse il day after on line. Ieri Caterina Balivo, durante una storia su Instagram, ha ringraziato i suoi followers per averla sostenuta durante la semifinale anche “quando Insinna mi interrompeva“. L’ex padrona di casa di Vieni da Me e Detto Fatto aveva sollevato la ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 febbraio 2021) Il2 - CaterinaI concorrenti de Ildurante le prove si muovono negli studi con indosso una felpa nera che recita: non parlarmi. Beh, ormai manca soltanto una puntata, altrimenti avremmo suggerito a Milly Carlucci di fornirne una simile anche a qualche giudice, considerate le continue frizioni registrate in diretta, liquidate con sorrisini che non hanno convinto granchè e, infatti, riemerse il day after on line. Ieri Caterina, durante una storia su Instagram, ha ringraziato i suoiper averladurante la semifinale anche “mi“. L’ex padrona di casa di Vieni da Me e Detto Fatto aveva sollevato la ...

