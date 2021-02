"I vaccini all'Africa? Fa inc***". Facci contro l'Europa: "Ammazzano chi vogliono aiutare" (Di domenica 21 febbraio 2021) L'unica speranza è che l'Europa pensi che l'Italia sia ormai una nazione Africana o comunque povera: perché è a loro, agli Africani e ai paesi poveri, che dedicheranno generose attenzioni in tema di vaccini: almeno a parole. Ed molto bello, sia chiaro. Ma vediamo prima i fatti, che poi sono parole. Primo: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il vecchio continente darà un contributo di 100 milioni di euro a sostegno della campagna di vaccinazione in Africa. Molto bello. Ma non c'è solo l'Africa: la stessa Commissione raddoppierà il contributo al programma Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità portandolo a un miliardo di euro. Anche questo è molto bello. Nota: il Covax è un programma lanciato appunto dall'Oms e dalla Francia per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) L'unica speranza è che l'pensi che l'Italia sia ormai una nazionena o comunque povera: perché è a loro, aglini e ai paesi poveri, che dedicheranno generose attenzioni in tema di: almeno a parole. Ed molto bello, sia chiaro. Ma vediamo prima i fatti, che poi sono parole. Primo: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che il vecchio continente darà un contributo di 100 milioni di euro a sostegno della campagna di vaccinazione in. Molto bello. Ma non c'è solo l': la stessa Commissione raddoppierà il contributo al programma Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità portandolo a un miliardo di euro. Anche questo è molto bello. Nota: il Covax è un programma lanciato appunto dall'Oms e dalla Francia per ...

