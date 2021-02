I risultati di Serie A, 23ª giornata: il Benevento (in 10) ferma la Roma, come cambia la classifica (Di domenica 21 febbraio 2021) Tutti i risultati della 23ª giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match successo salvezza per la Fiorentina contro lo Spezia, dominio con il risultato di 3-0. Sempre per le zone basse colpo del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, vittoria con il minimo sforzo anche per la Lazio contro la Sampdoria. Continua l’ottimo momento del Genoa che strappa un punto contro il Verona, si dividono la posta anche Sassuolo-Bologna e Parma-Udinese. Dominio dell’Inter nel derby contro il Milan, l’Atalanta si conferma devastante. Il Benevento (in 10 per l’espulsione di Glik) ferma la Roma sul risultato di 0-0. Tutti i risultati e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 febbraio 2021) Tutti idella 23ªdel campionato diA, sono arrivate importanti indicazioni per le zone alte e basse della. Nel primo match successo salvezza per la Fiorentina contro lo Spezia, dominio con il risultato di 3-0. Sempre per le zone basse colpo del Torino che ha avuto la meglio del Cagliari, vittoria con il minimo sforzo anche per la Lazio contro la Sampdoria. Continua l’ottimo momento del Genoa che strappa un punto contro il Verona, si dividono la posta anche Sassuolo-Bologna e Parma-Udinese. Dominio dell’Inter nel derby contro il Milan, l’Atalanta si condevastante. Il(in 10 per l’espulsione di Glik)lasul risultato di 0-0. Tutti ie la ...

SerieA : Fischio finale sulla 2??2??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Soddisfatto della tua squadra? ?? S… - filippocorvi : @EpyAle Sono anni che AA dice che x l'attrattività della Serie A serviva che tornassero le milanesi: x facilitare l… - MarianoGallarat : @Sabbath_fed Non è questione di Draghi o di chi sia il premier ma di un sistema statale mal impostato da sempre e d… - gabriele_penati : RT @DionisioMinerva: @rimaneilmilan Con tutto il rispetto però, c'è poco da tranquillizzare... Come si sono fatti serie di risultati positi… - xdancinontables : Cagate come Lolita Lobosco sono i risultati di chi vuole dire 'guardate vi risolvo questione meridionale e sessista… -