I giocatori dell’Inter festeggiano dopo il 3-0 nel derby | “Chi non salta rossonero è”

Con lo stadio vuoto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, al termine della rotonda vittoria per 3-0 contro il Milan, ci hanno pensato gli stessinerazzurri a prendere il posto dei tifosi nei festeggiamenti finali. Al triplice fischio, gli uomini di Antonio Conte si sono infatti messi in cerchio e hanno saltellato e cantato al ritmo di uno dei cori più famosi tra le tifoserie, adattato per l'occasione: "Chi nonè". Un segno di appartenenza, in attesa di poter tornare a esultare con i tifosi.