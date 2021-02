(Di domenica 21 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 13.452 nuovi casi positivi dae 232 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 19.898 (110 in più di ieri), di cui 2.094 nei reparti di terapia intensiva (31

istsupsan : ?????#COVID19 E PERSONALE SANITARIO ??Da metà gennaio diminuisce proporzione di casi su totale segnalazioni positivi… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - MarcoCSermoneta : #Israele: Ultimi dati del ministero della salute mostrano l'efficacia del #VaccinoAntiCovid di #Pfizer, che 2 setti… - LucaGattuso : In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione… - ilpost : I dati del coronavirus di oggi, domenica 21 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : dati del

... partitagirone A di Serie C che vanta appena quattro precedenti ufficiali, ma molto ... Probabilmente su questisfavorevoli alla Pro Vercelli incide anche il fatto che finora si è giocato ...SI GIOCA Il fischio d'inizio di Monopoli Cavese è ormai imminente, proviamo allora a inquadrare la partitagirone C di Serie C con alcunistatistici. Ghiotta occasione per il Monopoli di ...Il concerto, che ha visto esibirsi Paola Turci e altri artisti, è stato organizzato dall'associazione Officine Buone per la prima Festa dei camici bianchi. Video di Maurizio Mizio Vilardi ...Sono 13.452* i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +14.931, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 2.809.246 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guarit ...