I cambi dei difensori sul corner non si fanno nemmeno alla playstation

(Di domenica 21 febbraio 2021) Forza Victor, solo, abbandonato, senza un pallone, senza un’idea, in un quadro senza forma che è il calcio Napoli in campo. Insultato e bersagliato, resisti e torna a sorridere! Una volta ci si preparava alle partite con taralli e birre mo’ con bicarbonato, Alka Seltzer e Gaviscon. Che disagio . Le basi. Ma sicuro che i corsi a Coverciano si siano fatti in presenza? Non è che c’era già la D.A.D.? Pe’ capi’…La gestione della rosa è affidatacabala, al testa o croce, al panariello o forse tanti infortuni simili possono, per pura casualità, essere riconducibili allo staff tecnico? E’ sempre colpa di mistici eventi persecutori? Fabian e Piotr hanno alzato dpolvere due petali di fiori per donarli a chi, senza coglierne le sfumature, confonde la realtà con la fantasia. Un uomo di sani valori e di principi etici elevati si dimetterebbe ...