I 16 anni di Cruz Beckham, orgoglio di mamma e papà (Di domenica 21 febbraio 2021) «Buon sedicesimo compleanno al mio ometto. Buona giornata, papà è così orgoglioso di te». Sono parole piene di amore quelle scelte da David Beckham, cuore di papà per fare gli auguri a suo figlio Cruz, diventato sedicenne. Per farlo ha condiviso su Instagram un montaggio video con una serie di foto insieme a suo figlio, a ritmo della colonna sonora di Friends. E sì, in fondo al post si è anche scusato con Cruz per averla scelta! Leggi su vanityfair (Di domenica 21 febbraio 2021) «Buon sedicesimo compleanno al mio ometto. Buona giornata, papà è così orgoglioso di te». Sono parole piene di amore quelle scelte da David Beckham, cuore di papà per fare gli auguri a suo figlio Cruz, diventato sedicenne. Per farlo ha condiviso su Instagram un montaggio video con una serie di foto insieme a suo figlio, a ritmo della colonna sonora di Friends. E sì, in fondo al post si è anche scusato con Cruz per averla scelta!

infoitsport : Cruz: 'Conte per anni punto di riferimento Juve, ma ora dobbiamo essere contenti' - TUTTOJUVE_COM : Cruz: 'Conte per anni punto di riferimento Juve, ma ora dobbiamo essere contenti' - mr_kubra : RT @fcin1908it: Cruz: 'Ibrahimovic è stato un amico per tanti anni, lui e sua moglie spesso sono venuti a cena a casa mia. In campo a volte… - fcin1908it : Cruz: 'Ibrahimovic è stato un amico per tanti anni, lui e sua moglie spesso sono venuti a cena a casa mia. In campo… - Miles686 : Parole da grandissimo uomo. E pensare che all'Inter c'é chi ruba lo stipendio da anni. Purtroppo uomini veri come C… -