Hockey su prato, Sergio Mignardi confermato presidente della Federazione Italiana

Oggi, domenica 21 febbraio, Sergio Mignardi è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Hockey fino al 2024: si tratta del suo terzo mandato consecutivo. Ha partecipato alla 29ma Assemblea Elettiva FIH il 99.4% degli aventi diritto al voto. Sergio Mignardi ha ottenuto il 55.83% dei voti, mentre l'altro candidato Ermanno Silvano si è fermato al 44.17%: il voto odierno sancisce la fine del commissariamento, scattato dopo che nella scorsa assemblea elettiva del 20 settembre entrambi i candidati avevano ottenuto il 49.95% delle preferenze. Così Mignardi al sito federale: "Ringrazio tutti coloro che hanno voluto rinnovarmi la fiducia. Oggi è importante, ma è ancora più importante lavorare per le generazioni ..."

Hockey Prato A1/F: finalmente riparte il campionato! La Lorenzoni Bra è pronta

Dopo mesi di sosta dovuta alle limitazioni Covid finalmente riparte il campionato di Serie A femminile di Hockey Prato e per la Lorenzoni la prima gara è in trasferta a Cagliari a casa del Ferrini del 28 febbraio Tante novità per la stagione 2021 che prevede anche doppi incontri per portare a termine un ...

Riparte il campionato cadetto, obiettivi diversi per le rose del Circolo Pattinatori ... costretti a vincere per continuare a sperare nel secondo posto, che garantisce la possibilità di disputare uno spareggio con la seconda del girone E (attualmente guidato da Hockey Prato e Ash ...

Sergio Mignardi rieletto presidente FIH. E’ al terzo mandato consecutivo Sergio Mignardi è il Presidente della Federazione Italiana Hockey su prato per il quadriennio olimpico 2021-24. Questo il risultato emerso dalla 29esima Assemblea Elettiva FIH svoltasi oggi, domenica ...

