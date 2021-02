Hockey pista, Serie A1 2021: Correggio-Sarzana 2-4, il posticipo della 20ma giornata va ai liguri (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’altra partita va in archivio. Non finisce di regalare gol ed emozioni la Serie A1 di Hockey su pista 2020-2021 che, in attesa di chiudere il turno mercoledì prossimo con la sfida Scandiano-Monza, ha visto sfidarsi nel posticipo domenicale della ventesima giornata Correggio e Sarzana. In quel del PalaPietri ad imporsi sono stati gli ospiti, capaci di superare i padroni padroni di casa per 2-4, con le decisive reti di Galbas, in un primo tempo chiuso 2-3, e Rossi, in una ripresa vissuta quasi sempre sul filo dell’equilibrio. Con questa vittoria, i liguri di Bertolucci, diventato peraltro da poche ore allenatore della Nazionale italiana maschile, salgono in classifica a quota 39, in quarta posizione, ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un’altra partita va in archivio. Non finisce di regalare gol ed emozioni laA1 disu2020-che, in attesa di chiudere il turno mercoledì prossimo con la sfida Scandiano-Monza, ha visto sfidarsi neldomenicaleventesima. In quel del PalaPietri ad imporsi sono stati gli ospiti, capaci di superare i padroni padroni di casa per 2-4, con le decisive reti di Galbas, in un primo tempo chiuso 2-3, e Rossi, in una ripresa vissuta quasi sempre sul filo dell’equilibrio. Con questa vittoria, idi Bertolucci, diventato peraltro da poche ore allenatoreNazionale italiana maschile, salgono in classifica a quota 39, in quarta posizione, ...

