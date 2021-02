“Ho rischiato grosso” Barbara D’Urso parla della sua vita privata, i fan sono senza parole. Ecco i fatti (Di domenica 21 febbraio 2021) Barbara D’Urso è invincibile e inattaccabile, talmente sprint che nemmeno il virus del covid l’ha colpita, nonostante abbia corso un grosso rischio venendo a contatto con una persona positiva, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a LaStampa. Un grosso rischio Del resto per il suo lavoro la conduttrice frequenta molta gente, anche se ogni volta tutti vengono sottoposti a rigorosi controlli e tamponi, ma a volte qualcosa potrebbe non andare bene: Lo scorso anno una persona molto vicina a me si è ammalata, ma evidentemente il virus su di me non attacca, non ho mai sviluppato neanche gli anticorpi Appena scoppiata la pandemia, in pieno lockdown la vita è cambiata a tutti, e le città erano deserte, come ha ricordato Carmelita, e lavorare in quelle condizioni è stata un’esperienza ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 21 febbraio 2021)è invincibile e inattaccabile, talmente sprint che nemmeno il virus del covid l’ha colpita, nonostante abbia corso unrischio venendo a contatto con una persona positiva, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a LaStampa. Unrischio Del resto per il suo lavoro la conduttrice frequenta molta gente, anche se ogni volta tutti vengono sottoposti a rigorosi controlli e tamponi, ma a volte qualcosa potrebbe non andare bene: Lo scorso anno una persona molto vicina a me si è ammalata, ma evidentemente il virus su di me non attacca, non ho mai sviluppato neanche gli anticorpi Appena scoppiata la pandemia, in pieno lockdown laè cambiata a tutti, e le città erano deserte, come ha ricordato Carmelita, e lavorare in quelle condizioni è stata un’esperienza ...

