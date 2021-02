Highlights e gol Manchester United-Newcastle 3-1, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Manchester United-Newcastle, match valevole per la venticinquesima giornata di Premier League 2020/2021, in cui i Red Devils guidati dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer si sono imposti 3-1 sulla formazione ospite grazie alle reti siglate da Marcus Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes; inutile il momentaneo pareggio realizzato da Allan Saint-Maximin. Ecco tutte le marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Glie i gol di, match valevole per la venticinquesima giornata di, in cui i Red Devils guidati dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer si sono imposti 3-1 sulla formazione ospite grazie alle reti siglate da Marcus Rashford, Daniel James e Bruno Fernandes; inutile il momentaneo pareggio realizzato da Allan Saint-Maximin. Ecco tutte le marcature della partita. SportFace.

