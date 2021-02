Haaland, 90 milioni in 5 anni per… lasciare il Borussia Dortmund (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche due reti per lui. Erling Braut Haaland non ha alcuna intenzione di placare la sua fame di gol. L'attaccante del Borussia Dortmund, dopo la grande prova in Champions League contro il Siviglia, si conferma centravanti insaziabile e anche contro lo Schalke 04 in campionato ha partecipato con una doppietta al successo dei suoi per 4-0. Marcature che confermano la sua forza e qualità e che non fanno altro che alimentare ancor di più i rumors sul suo futuro.Haaland: 90 milioni in 5 anni per... lasciare il Borussia Dortmundcaption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594" Haaland (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Daily Star, a fronte di una clausola da 75 milioni presente ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) Anche due reti per lui. Erling Brautnon ha alcuna intenzione di placare la sua fame di gol. L'attaccante del, dopo la grande prova in Champions League contro il Siviglia, si conferma centravanti insaziabile e anche contro lo Schalke 04 in campionato ha partecipato con una doppietta al successo dei suoi per 4-0. Marcature che confermano la sua forza e qualità e che non fanno altro che alimentare ancor di più i rumors sul suo futuro.: 90in 5per...ilcaption id="attachment 1095769" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Daily Star, a fronte di una clausola da 75presente ...

