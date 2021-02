“Ha chiesto il divorzio” Quando è troppo | è troppo! La bellissima regina dei reality show ha detto ‘basta!’ Cosa è risuccesso

“Ha chiesto il divorzio”. Quando è troppo, è troppo! La bellissima regina dei reality show ha detto ‘basta!’. Cosa è (ri)successo (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo quanto riporta il “New York Post”, Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West. Le voci di una crisi e di una separazione imminente si rincorrevano da tempo ma adesso, secondo quanto riporta il quotidiano Usa, il legale della Kardashian, Laura Wasser, avrebbe depositato i documenti necessari per la separazione. Quella tra la regina dei reality Usa e il rapper-imprenditore tra i più ricchi al mondo è stata la storia che ha fatto parlare sin dal suo inizio. La loro relazione è iniziata nel 2012 e la coppia ha avuto quattro figli, North, Saint, Chicago e Palm. Dopo due anni di amore nel 2014 si sono sposati in Italia, nella fortezza rinascimentale di Firenze. Secondo i media la separazione sarebbe comunque amichevole. Kim, secondo quanto riportato da “Tmz”, ha chiesto la custodia legale e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) Secondo quanto riporta il “New York Post”, Kim Kardashian hailda Kanye West. Le voci di una crisi e di una separazione imminente si rincorrevano da tempo ma adesso, secondo quanto riporta il quotidiano Usa, il legale della Kardashian, Laura Wasser, avrebbe depositato i documenti necessari per la separazione. Quella tra ladeiUsa e il rapper-imprenditore tra i più ricchi al mondo è stata la storia che ha fatto parlare sin dal suo inizio. La loro relazione è iniziata nel 2012 e la coppia ha avuto quattro figli, North, Saint, Chicago e Palm. Dopo due anni di amore nel 2014 si sono sposati in Italia, nella fortezza rinascimentale di Firenze. Secondo i media la separazione sarebbe comunque amichevole. Kim, secondo quanto riportato da “Tmz”, hala custodia legale e ...

