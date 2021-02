Gravina sul caso Suarez | “Quando arriveranno gli atti dalla Procura | approfondiremo la vicenda dal punto di vista sportivo”

(Di domenica 21 febbraio 2021) Durante una intera La Verità il Presidente della FIGC, Gabriele, si è soffermato sullegato all’esame di Luisa Perugia, dal momento che le indagini sulla questione sono ancora in corso: “Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, lafederale ha chiesto glialladella repubblica. Non appena li metterà a disposizione, laverrà approfondita anche daldicon serietà e imparzialità”. Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Il presidente della FIGC Gabrieleha rilasciato un'intervista al quotidiano La Verità , a poche ore dal confronto elettorale ...uno di via Allegri ha detto la sua anche...La versione del presidente della FIGC Gabrielesulla riapertura degli stadi ai vaccinati erinnovo di contratto d Roberto ...Gabriele Gravina, presidente della Figc, spaventa la Juventus e i suoi tifosi in merito al caso Suarez. Intervistato dal quotidiano La Verità, il numero uno della Federcalcio è tornato sull’esame ...Il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, è intervenuto anche sulla vicenda legata all'esame di Perugia che coinvolgeva Luis Suarez ...