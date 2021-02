Gravina | «Suarez? Ricevuti gli atti | il caso sarà approfondito anche dal punto di vista sportivo»

(Di domenica 21 febbraio 2021) Su La Verità una lunga interal presidente della Figc, Gabriele. Illustra i punti del suo programma per la rielezione: «Voglio riprendere da dove eravamo rimasti puntando sulla qualificazione dei vivai, sull’ammodernamento delle infrastrutture e, finalmente, sulla sostenibilità del sistema attraverso una distribuzione più equa delle risorse, l’introduzione della flessibilità degli emolumenti quando si cambia categoria, una nuova organizzazione della governance con pesi diversi tra le componenti federali e la riforma dei campionati». Sulla riforma della Serie A: «Propongo una riforma qualitativa e non quantitativa dei campionati. Dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo; il vecchio schema non regge più. Serve una maggiore valorizzazione della Serie A e allo stesso tempo riconoscere mission chiare ...

Inoltre mi sarei aspettato di ascoltare una presa di posizione sulla questione dell'esame di italiano di". Il suo è un attacco ai vertici della Figc. "Pensavo che Gabrielelasciasse ......che sempre più spesso in questi tempi di crisi e di Covid il presidente della Figcavanza ... al possibile fascicolo sportivo a carico della Juventus sul caso dell'esame di italiano di...Il Corriere dello Sport intervista Giuseppe Pecoraro, ex procuratore Figc. Accusa il mondo del calcio di non voler smuovere troppo le acque per non creare disequilibri. In particolare su tre temi. « Q ...A La Verità: «Sarà fatto con serietà e imparzialità. Diritti tv? Bisognerebbe dimostrare maggiore unità. Liti Ibra-Lukaku e Conte-Agnelli? Auspico un ridimensionamento di tutti, nei modi e nei toni» S ...