Grave lutto per Ronaldinho: è morta per covid la mamma Miguelina (Di domenica 21 febbraio 2021) lutto per Ronaldinho. È morta per complicazioni legate al coronavirus all’età di 71 anni Miguelina Elois Assis dos Santos, la mamma dell’ex stella di Barcellona e Milan. Lo riporta ‘As‘. Dopo aver contratto il virus, Miguelina si era aggravata: è deceduta all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre dove era stata ricoverata. lutto e disperazione manifestate anche sui social dal fenomeno brasiliano: immagine profilo nera in segno di lutto e parole di addio. Queridos amigos, minha mãe está com covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe ???????? — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021)per. Èper complicazioni legate al coronavirus all’età di 71 anniElois Assis dos Santos, ladell’ex stella di Barcellona e Milan. Lo riporta ‘As‘. Dopo aver contratto il virus,si era aggravata: è deceduta all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre dove era stata ricoverata.e disperazione manifestate anche sui social dal fenomeno brasiliano: immagine profilo nera in segno die parole di addio. Queridos amigos, minha mãe está come estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe ???????? — ...

