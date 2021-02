Grande Fratello Vip: tra Rosalinda e Dayane è tornato il sereno? Arriva il chiarimento – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è stata tra le più avvincenti e tormentate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essersi tanto legate, al punto di aver instillato il sospetto che la loro non fosse una mera amicizia ma una vera e propria relazione amorosa, le due si sono allontanate, specie dopo che Rosalinda ha deciso di approfondire la conoscenza con Andrea Zenga. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, le due si sono scontrate senza risparmiarsi nulla, ma ora sembra Arrivato il chiarimento e tra le due è tornato il sereno. Adua: “Tu sei passata per quella che ha detto delle cose che dopo tutto quello che abbiamo vissuto non credevo di meritare; mi hai ... Leggi su trendit (Di domenica 21 febbraio 2021) La storia traCannavò eMello è stata tra le più avvincenti e tormentate di questa edizione delVip. Dopo essersi tanto legate, al punto di aver instillato il sospetto che la loro non fosse una mera amicizia ma una vera e propria relazione amorosa, le due si sono allontanate, specie dopo cheha deciso di approfondire la conoscenza con Andrea Zenga. Nel corso dell’ultima puntata delVip, le due si sono scontrate senza risparmiarsi nulla, ma ora sembrato ile tra le due èil. Adua: “Tu sei passata per quella che ha detto delle cose che dopo tutto quello che abbiamo vissuto non credevo di meritare; mi hai ...

