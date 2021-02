Grande Fratello Vip, Rosalinda si ribella e litiga con Dayane Mello: «Sono stanca di essere messa in croce per le mie scelte» (Di domenica 21 febbraio 2021) . Amicizia al capolinea dopo l’avvicinamento di Rosalinda ad Andrea Zenga. La modella brasiliana l’attacca in diretta senza esclusione di colpi, per la prima volta l’attrice para i colpi. Tra Rosalinda e Dayane le cose Sono cambiate e il rapporto si è incrinato forse definitivamente. Durante la diretta di venedì sera del Grande Fratello Vip, le due a confronto non si Sono risparmiate, Rosalinda per la prima volta ha tirato fuori gli artigli. «Io non butto come lei 5 mesi d’amicizia – dice Rosalinda – ma Dayane dice tutto e il contrario di tutto. Fino ad una settimana a voleva vivere con me ora mi fa i versi. Per Dayane è facile attaccare sul personale, ti posso dire che ad oggi i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021) . Amicizia al capolinea dopo l’avvicinamento diad Andrea Zenga. La modella brasiliana l’attacca in diretta senza esclusione di colpi, per la prima volta l’attrice para i colpi. Trale cosecambiate e il rapporto si è incrinato forse definitivamente. Durante la diretta di venedì sera delVip, le due a confronto non sirisparmiate,per la prima volta ha tirato fuori gli artigli. «Io non butto come lei 5 mesi d’amicizia – dice– madice tutto e il contrario di tutto. Fino ad una settimana a voleva vivere con me ora mi fa i versi. Perè facile attaccare sul personale, ti posso dire che ad oggi i ...

