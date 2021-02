Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli disperato senza Giulia: la battutina di Stefania Orlando (Di domenica 21 febbraio 2021) L’uscita a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi, eliminata nella sfida con Stefania Orlando, ha lasciato Pierpaolo Pretelli nello sconforto. L’ex velino di Striscia la Notizia si trascina mogio e inconsolabile tra le stanze della Casa, e sembra cedere alla lunga permanenza nel Grande Fratello Vip, tanto da meditare l’uscita. Pierpaolo Pretelli, però, ha almeno trovato un’alleata che si unisce a lui nel ricordare Giulia Salemi, Dayane Mello, con cui sembra sempre più unito. A non credere troppo nel suo cordoglio è invece Stefania Orlando, che gli ha lanciato una battutina che ha fatto infuriare i fan dei ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) L’uscita a sorpresa dalla Casa delVip diSalemi, eliminata nella sfida con, ha lasciatonello sconforto. L’ex velino di Striscia la Notizia si trascina mogio e inconsolabile tra le stanze della Casa, e sembra cedere alla lunga permanenza nelVip, tanto da meditare l’uscita., però, ha almeno trovato un’alleata che si unisce a lui nel ricordareSalemi, Dayane Mello, con cui sembra sempre più unito. A non credere troppo nel suo cordoglio è invece, che gli ha lanciato unache ha fatto infuriare i fan dei ...

GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - olliver2013 : RT @Marototuit: Rosalinda, profilo di una persona tossica e manipolatrice [Articolo in spagnolo con traduttore italiano] #gfvip #dmvip… - occhiferiti : STABILIAMO SUBITO L’ORDINE?? -