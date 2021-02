Grande Fratello Vip, la rissa dietro le quinte a telecamere spente. "Scarpate e sgambetti", roba senza precedenti (Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovo clamoroso gossip dietro le quinte del Grande Fratello Vip. Lontano dalle telecamere del reality condotto da Alfonso Signorini, due ex concorrenti di questa edizione sarebbero quasi venuti alle mani dopo un confronto molto vivace. A raccontarlo è una fonte qualificatissima, Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e storico collaboratore di Signorini, durante la diretta di Casa Chi su Instagram. I protagonisti del parapiglia sarebbero Mario Ermito e Giacomo Urtis. Quando quest'ultimo ha notato che l'attore non indossava l'orologio che lui gli aveva regalato, sarebbe scattata una discussione presto sfuggita di mano. Urtis si sarebbe levato una scarpa provando a tirarla addosso a Ermito e solo l'intervento di Sonia Lorenzini, altra ex concorrente, avrebbe evitato il peggio. Ma non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovo clamoroso gossipledelVip. Lontano dalledel reality condotto da Alfonso Signorini, due ex concorrenti di questa edizione sarebbero quasi venuti alle mani dopo un confronto molto vivace. A raccontarlo è una fonte qualificatissima, Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi e storico collaboratore di Signorini, durante la diretta di Casa Chi su Instagram. I protagonisti del parapiglia sarebbero Mario Ermito e Giacomo Urtis. Quando quest'ultimo ha notato che l'attore non indossava l'orologio che lui gli aveva regalato, sarebbe scattata una discussione presto sfuggita di mano. Urtis si sarebbe levato una scarpa provando a tirarla addosso a Ermito e solo l'intervento di Sonia Lorenzini, altra ex concorrente, avrebbe evitato il peggio. Ma non è ...

