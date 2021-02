Grande Fratello Vip, Giulia Salemi parla dopo l’eliminazione: “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita” (Di domenica 21 febbraio 2021) È stata davvero un colpo di scena l’eliminazione di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip, in nomination contro Stefania Orlando. La modella italo-iraniana commenta il suo percorso nel reality con un post su Instagram e dichiara di non voler dare adito alle critiche e alle polemiche che l’hanno colpita, lette dopo essere uscita dalla Casa. Un pensiero anche per Pierpaolo Pretelli, rimasto in gara, che si dispera in sua assenza al Grande Fratello Vip. I due potranno comunque incontrarsi di nuovo lunedì, quando secondo le indiscrezioni Giulia Salemi tornerà nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini. Giulia Salemi, il messaggio uscita dal Grande ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 21 febbraio 2021) È stata davvero un colpo di scenadidalVip, in nomination contro Stefania Orlando. La modella italo-iraniana commenta il suo percorso nel reality con un post su Instagram e dichiara di non voler dare adito alle critiche e alle polemiche che l’hanno colpita, letteessere uscita dalla Casa. Un pensiero anche per Pierpaolo Pretelli, rimasto in gara, che si dispera in sua assenza alVip. I due potranno comunque incontrarsi di nuovo lunedì, quando secondo le indiscrezionitornerà nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini., il messaggio uscita dal...

