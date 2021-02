Grande Fratello Vip, Dayane Mello in crisi nella notte: “voglio morire”, poi ammette “io amo Rosalinda” – VIDEO (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa edizione del Grande Fratello Vip per alcuni concorrenti si è rivelata un’esperienza davvero formativa e totalizzante: ci riferiamo a Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco. La prima ha affrontato questo reality con Grande piglio e spirito di gioco, decidendo di rimanere nella casa anche di fronte ad un lutto importante come quello che ha investito il Fratello Lucas; la seconda è entrata come Adua Del Vesco, una ragazza fragile costretta ad indossare una maschera che ha via via dismesso tornando ad essere Rosalinda Cannavò. L’esistenza delle due donne si è intrecciata a più riprese all’interno del Grande Fratello Vip, tanto da essersi dichiarate amore reciproco, anche se ... Leggi su trendit (Di domenica 21 febbraio 2021) Questa edizione delVip per alcuni concorrenti si è rivelata un’esperienza davvero formativa e totalizzante: ci riferiamo aCannavò, ex Adua Del Vesco. La prima ha affrontato questo reality conpiglio e spirito di gioco, decidendo di rimanerecasa anche di fronte ad un lutto importante come quello che ha investito ilLucas; la seconda è entrata come Adua Del Vesco, una ragazza fragile costretta ad indossare una maschera che ha via via dismesso tornando ad essereCannavò. L’esistenza delle due donne si è intrecciata a più riprese all’interno delVip, tanto da essersi dichiarate amore reciproco, anche se ...

