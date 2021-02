Gozzini offende Giorgia Meloni. Condanna unanime da Mattarella all'università

(Di domenica 21 febbraio 2021) di Marcello Cecconi L'di Siena è attonita di fronte al caso del Professor Giovanni, docente di storia contemporanea, che durante un talk in una radio fiorentina, ha usato parole ...

rtl1025 : ?? 'Si può ben criticare senatrice #Segre, ma chi la offende sventolando antisemitismo va identificato e condannato.… - anticorrotti : RT @DSantanche: Un (ahimè) “professore” universitario che offende in modo così volgare e becero @GiorgiaMeloni, donna e madre, merita di e… - damonirella : RT @DSantanche: Un (ahimè) “professore” universitario che offende in modo così volgare e becero @GiorgiaMeloni, donna e madre, merita di e… - globalistIT : - Blackskorpion4 : RT @DavideGiac: Si può ben criticare senatrice Segre, ma chi la offende sventolando antisemitismo va identificato e condannato. Si può ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Gozzini offende

... 'Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena stigmatizza con fermezza le parole che il collega Giovanniha rivolto ad una nota leader politica in una ..."Pesciaiola, vacca, scrofa": lo storicoGiorgia Meloni e poi si scusaForti anche le parole del rettore dell'università di Siena, dove Giovanni Gozzini da tantissimi anni lavora e dove ... da parte di chiunque il linguaggio dell'odio e della miserabile offesa sessista"."Se l'università non prenderà i provvedimenti opportuni e adeguati vorrà dire che condivide le espressioni usate da quella persona". Interviene così il sindaco di Siena Luigi De Mossi sull'argomento c ...