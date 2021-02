**Governo: rush finale per sottosegretari, incognita su 'quota' Draghi** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - A meno di un'accelerazione improvvisa, secondo fonti di maggioranza, sembra difficile che si riesca a chiudere domani sulla squadra dei sottosegretari. Forse servirà qualche ora in più. Sul tavolo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, i 'desiderata' delle varie forze politiche. I partiti, in questi giorni, si sono mossi sulla falsa riga di quote tutte 'politiche': 11 o 12 posti per i grillini, 7 o 9 per la Lega e per il Pd, 7 a FI, 2 a Italia viva, 1 a LeU come agli altri cespugli centristi. Senza fare i conti sulla possibilità che alcune caselle possano essere indicate dal premier Mario Draghi. In primis al Mef. Qui il presidente potrebbe indicare una sua figura di riferimento. Ma anche le forze politiche puntano a loro rappresentanti a via XX Settembre a maggior ragione per la presenza di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - A meno di un'accelerazione improvvisa, secondo fonti di maggioranza, sembra difficile che si riesca a chiudere domani sulla squadra dei. Forse servirà qualche ora in più. Sul tavolo delo alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, i 'desiderata' delle varie forze politiche. I partiti, in questi giorni, si sono mossi sulla falsa riga di quote tutte 'politiche': 11 o 12 posti per i grillini, 7 o 9 per la Lega e per il Pd, 7 a FI, 2 a Italia viva, 1 a LeU come agli altri cespugli centristi. Senza fare i conti sulla possibilità che alcune caselle possano essere indicate dal premier Mario Draghi. In primis al Mef. Qui il presidente potrebbe indicare una sua figura di riferimento. Ma anche le forze politiche puntano a loro rappresentanti a via XX Settembre a maggior ragione per la presenza di un ...

