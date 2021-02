**Governo: rush finale per sottosegretari, incognita su 'quota' Draghi** (3) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - In casa Pd si fanno i conti tra riconferme, parità di genere ed equilibri interni. Un puzzle per tenere insieme le diverse spinte tra le componenti dem con l'attenzione a 'riequilibrare' la delegazione dopo la nomina di ministri tutti uomini. Potrebbero essere riconfermate le uscenti Marina Sereni (Esteri), Anna Ascani (Scuola), Sandra Zampa (Salute), Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Lorenza Bonaccorsi (Cultura), Francesca Puglisi (Lavoro) Alessia Morani (Mise). Ma nel 'totosottosegretari' dem ci sono anche Marianna Madia (Economia o Innovazione tecnologica), Valeria Valente (Giustizia), Susanna Cenni (Agricoltura) e Titti Di Salvo. Ci sono poi le tre postazioni che i dem vorrebbero riconfermare appunto Misiani, Mauri e Martella. Per Leu, come per gli altri 'piccoli' come Maie, +Europa, centristi, Autonomie, potrebbe esserci un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - In casa Pd si fanno i conti tra riconferme, parità di genere ed equilibri interni. Un puzzle per tenere insieme le diverse spinte tra le componenti dem con l'attenzione a 'riequilibrare' la delegazione dopo la nomina di ministri tutti uomini. Potrebbero essere riconfermate le uscenti Marina Sereni (Esteri), Anna Ascani (Scuola), Sandra Zampa (Salute), Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento), Lorenza Bonaccorsi (Cultura), Francesca Puglisi (Lavoro) Alessia Morani (Mise). Ma nel 'toto' dem ci sono anche Marianna Madia (Economia o Innovazione tecnologica), Valeria Valente (Giustizia), Susanna Cenni (Agricoltura) e Titti Di Salvo. Ci sono poi le tre postazioni che i dem vorrebbero riconfermare appunto Misiani, Mauri e Martella. Per Leu, come per gli altri 'piccoli' come Maie, +Europa, centristi, Autonomie, potrebbe esserci un ...

