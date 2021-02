**Governo: rush finale per sottosegretari, incognita su 'quota' Draghi** (2) (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per quanto riguarda i 5 Stelle, oltre alla Castelli al Mef, si parla per la Giustizia di Francesca Businarolo che però deve vedersela con l'ex-capogruppo, Gianluca Perilli, in un dicastero cruciale per i grillini che dovranno mettere in sicurezza le loro battaglie, a partire dalla riforma della prescrizione. Altra battaglia da difendere: quella del reddito di cittadinanza e per il dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, si fa il nome della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come 'facilitatrice' delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa il nome di Carla Ruocco, anche se sulla deputata 'pesa' il fatto di essere presidente della commissione di inchiesta sulle banche e lasciare quel posto aprirebbe una nuova partita in Parlamento in un Movimento già alle prese con troppe tensioni. L'ex viceministro Giancarlo Cancelleri ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per quanto riguarda i 5 Stelle, oltre alla Castelli al Mef, si parla per la Giustizia di Francesca Businarolo che però deve vedersela con l'ex-capogruppo, Gianluca Perilli, in un dicastero cruciale per i grillini che dovranno mettere in sicurezza le loro battaglie, a partire dalla riforma della prescrizione. Altra battaglia da difendere: quella del reddito di cittadinanza e per il dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, si fa il nome della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come 'facilitatrice' delle tematiche sul lavoro. Per lo Sviluppo economico si fa il nome di Carla Ruocco, anche se sulla deputata 'pesa' il fatto di essere presidente della commissione di inchiesta sulle banche e lasciare quel posto aprirebbe una nuova partita in Parlamento in un Movimento già alle prese con troppe tensioni. L'ex viceministro Giancarlo Cancelleri ...

